İnce: Büyük Ankara ve İstanbul mitinglerini bekleyin

05 Haziran 2018

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Ben Türkiye’nin geleceğinden konuşuyorum, ‘Zeytine 1 TL, zeytinyağına 1,5 TL destek olalım, çiftçiye mazotu 3 TL’ye verelim, öğrencilere yurt bulalım’ diyorum. O seçim meydanlarından kavga ediyor” dedi.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara programının ardından havayoluyla geldiği Aydın’ın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’nda partililerine hitap etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Aydın milletvekillerinin eşlik ettiği İnce, hükümeti eleştirerek seçim vaatlerini sıraladı.

“Bugün size seçim meydanlarındaki en büyük rakibimi açıklayacağım” diyerek sözlerine başlayan Muharrem İnce, “24 Haziran’a kadar seçim meydanlarındaki en büyüm rakibim promterdir. O camdan konuşuyor, ben candan konuşuyorum. Millete camdan değil, candan konuşacaksın. Ben Türkiye’nin geleceğinden konuşuyorum, ‘Zeytine 1 TL, zeytinyağına 1,5 TL destek olalım, çiftçiye mazotu 3 TL’ye verelim, öğrencilere yurt bulalım’ diyorum. O seçim meydanlarından kavga ediyor. Gel kavga etmeyelim, istediğin her ortamda Türkiye’nin geleceğini konuşalım. YSK’nın aday olabilirsin dediği herkesi gidip ziyaret ettim, seçim kampanyalarına 500 lira yatırdım. Onların benim 500 lira ihtiyaçları yol ama ben ortam yumuşasın istiyorum. Recep Erdoğan, her kuşun eti yenmez. Bana bu lafları söyleme. İkimizde aynı memleketin, aynı ülkenin evlatlarıyız. Bana bu lafları söylüyorsun da, Amerikalılara niye söyleyemiyorsun? Erdoğan ile benim aramda 1-2 fark var. Size söz veriyorum. 24 Haziran’dan sonra her televizyonu açtığınızda beni görmeyeceksiniz. 18 televizyonda ben olmayacağım ama o yandaş gazetecileri de görmeyeceksiniz. Çıkmak istediğimde, bir ilde çiftçilerle, bir ilde emeklilerle ekrana çıkacağım. Böyle bir Türkiye’ye hayal edin. İlk kez burada açıklıyorum. Bu besleme TRT var ya; hepimizin elektrik faturalarından pay alıyor. Anayasa ‘tarafsız olması lazım’ diyor. Beni veriyor 5 dakika, Erdoğan’ı 500 dakika veriyor. Kanundan kaynaklanan 10 dakikalık konuşmamı yapmam için beni arıyorlar. Sizin sadaka gibi 10 dakikanıza ihtiyacım yok. Alandaki herkes cep telefonları açıp canlı yayın yaparak, bunlara en iyi cevabı versin” diye konuştu.

Korumasının bir vatandaşı iteklemesiyle ilgili eleştirilere cevap veren İnce, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan, bugün konuşmasında yaşananları eleştirmiş. Ben, yanımda görev yapan kişilerden de sorumluyum. Yapılan hareketi doğru bulmuyorum ama bazen hengamelerde bunlar olabiliyor. Sayın Erdoğan, ben o kişiyi arayıp özür diledim ama sen Soma’da tekmelenen madenciden özür diledin mi? 3 Kasım 2002’de milletvekili oldum, 16 yıldır milletvekiliyim. Sayımız git gide azalıyor. Şimdi ben de Cumhurbaşkanı olacağım, sayımız 1 kişi daha azalacak. Erdoğan’dan 5 ay önce milletvekili oldum. Kıdemse ben çavuş olurum, sen onbaşı. Bana ‘Gariban Cumhurbaşkanı adayı’ diyor. Ben gariban değilim, aslında dünyanın en zengin insanıyım. Çünkü ben herkesi seviyorum ve sen herkesi sevmiyorsun”

Seçim vaatlerinden de söz eden İnce, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığında asla mülakat olmayacak, yemini ettim 48 saat içerisinde OHAL kalkacak. Büyük Ankara ve İstanbul mitinglerini bekleyin. Son günlerde yapacağımız bu mitingler taahhütname olacak. 3600 gösterge, Muharrem İnce konuşunca aklına geliyor. Çiftçiye mazotu 3 liraya vereceğiz. Sanayinin atıl kısmını aktif haline getireceğiz. Zeytinyağını bizden dökme olarak alıp, 20 katına satıyorlar. Diğer ürünlerimizde de bu böyle. Çünkü Türkiye’nin markası, tasarımı ve teknolojisi yok. Biz bu markayı gençlerimizle oluşturacağız. Gençlerimizi yurt dışına gönderip eğiteceğiz. Gençlerimiz özgür olacak. Cumhurbaşkanını eleştirdiler diye sabahın köründe evlerinden alınmayacaklar, Wikipedia’yı hemen açacağız. Gençlerimize vereceğimiz destekler yüzde 100 artacak çünkü Muharrem İnce çalmaz ve çaldırmaz”

“Aydın tamam mı?” diyerek alandakilerden destek isteyen Muharrem İnce, partililerinin yüzde 80 cevabına “İlk turda yüzde 75’e razıyım” diye yanıt verdi.

Konuşmasının sonunda selfie çeken, kendisine Efe poşusu ve 8 köşe kasket hediye edilen İnce, Aydın mitingini platformda Başkan Çerçioğlu ve efelerle birlikte zeybek oynayarak tamamladı.

