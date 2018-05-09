İnce, Demirtaş ile görüştü
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın görüşmesi sona erdi.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı tutuklu bulunduğu Edirne F tipi Kapalı Cezaevinde ziyaret etti. İkilinin görüşmesi yaklaşık 20 dakika sürerken jandarma ekipleri yüksek güvenlik önlemi aldı.
İnce’nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre mesafede jandarma ekipleri sıkı önlem aldı. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapattı. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapması beklenen İnce, cezaevine gazetecileri atlatarak başka bir yoldan ulaşım sağladı.
Muharrem İnce, saat 16.00’da Edirne İstasyon Meyda’nında düzenleyeceği mitingde konuşacak.
Kaynak: İHA