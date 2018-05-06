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İnce: Diğer adaylardan randevu talep edeceğim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ve Karamollaoğlu'ndan randevu talep edeceğini açıkladı.

İnce: Diğer adaylardan randevu talep edeceğim
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer adaylarla görüşme talep edeceğini bildirdi.

Muharrem ince sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim."

Son dakika muharrem ince

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