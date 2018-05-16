İnce: Ekonomi rakamlarını doğru söyleyelim

16 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Liderler FOX'ta programına konuk oldu. İnce, Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

İnce programda, "200 bin öğretmen emekli olacak. Sabahçı-öğlenci ve birlikte olan sınıflar ayrılacak. Böylece eğitimin niteliği değişecek. AK Parti döneminde bütçeyi artırdılar ama kalite artmadı. Nasıl başlayacağız eğitime? 20 yılda 10 bakan, 5 sınav değişti.Bir yıl uzlaşma bekliyorum. Bir yıl eğitimi tartışacağız. Eğitimde siyasal uzlaşma olmadan çözemeyiz. Her yıl palavradan reform yapmaktansa siyasal uzlaşmayı yapacağız. Bunları yapabilmemiz için para lazım bize. Ekonomiyi nasıl düzenleyeceğiz? Yargı düzelmelidir. Evrensel kurallar gerekiyor. Yabancı yatırımcı buraya gelmeli. İdeolojik saplantılara takılmış bir Cumhurbaşkanı var. Merkez Bankası Başkanı'nı siyasal partiye çağırmak Türkiye'yi küçük düşürmektir. Bunlar bağımsız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İnce, konuşmanın devamında "Büyüme rakamlarınız, işsizlik rakamlarınıza kimsenin inandığı yok. AVM ekonomisinden çıkabilmek için birincisi demokrasi. Dolar yükseldi bugün. 2017'deki orta vadeli programda 2018'in sonunda 3,73 olacak diyor. 2019'da 3,92 olacak. 2020'de 4,02 olacak. Şimdi dolar 4,40. Sonra diyor ki; Bizi dolarla terbiye etmek istiyorlar. Sen onların suç ortağısın. Geçmediğimiz köprünün, yatmadığımız hastanenin parasını ödüyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz. Birincisi, soygun düzenini engelleyeceğiz, bilimi egemen kılacağız. Rakamları düşük göstermek için alicengiz olaylarından uzak duracağız. Ekonomi rakamlarını doğru söyleyelim. Güven veren bir ülke olduğumuzda dolar kendiliğinden düşecektir." dedi.