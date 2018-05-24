İnce: Hem Cerrahpaşa hem Türkiye kaybediyor

24 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'yı ziyaretinde, dekanlık önünde toplanan halka ve öğrencilere seslendi.

Cerrahpaşa'nın başlı başına bir tarih olduğunu dile getiren İnce, "Milleti böldüler, gönülleri böldüler. Şimdi üniversiteleri bölüyorlar. Biz milleti de gönülleri de üniversiteleri de birleştireceğiz. New York Üniversitesi'nde 300 bin öğrenci var. İstanbul Üniversitesi'nde 110 bin öğrenci var. 300 bin öğrencili New York Üniversitesi bölünmüyor. 110 bin öğrencili İstanbul Üniversitesi bölünüyor. Hem Cerrahpaşa kaybediyor hem İstanbul Üniversitesi kaybediyor hem Türkiye kaybediyor. Hayatında bir gün dahi kampüste üniversitede okumuş, üniversite arkadaşları olan birisi, kampüste kantinde oturmuş, ders çalışmış, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez." diye konuştu.

İnce, 24 Haziran'da Allah'ın izni ve milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğunda TBMM'ye gelecek olan ilk kanun teklifinin Cerrahpaşa'nın birleştirilmesi olacağını aktararak, kendi cumhurbaşkanlığında rektör atamalarının cumhurbaşkanı tarafından yapılmayacağını söyledi.

Rektör seçimlerinde akademisyenlerin ve öğrenci temsilcilerinin oy kullanacağını ifade den İnce, demokratik, özgür ve konuşan üniversiteyi yeniden kuracaklarını dile getirdi.

İnce, Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dekanlık binasının balkonuna çıkıp "Cerrahpaşa at nalı biçiminde denize kadar ilerlemelidir." dediğini aktararak, şunları söyledi:

"Bunu emir kabul ediyorum ve bunu yapacağım. Hayallerimden birisi, bir üniversiteye cumhurbaşkanı olarak gittiğimde ola ki yanlış bir şey yaptık gençlerin beni protesto edebilmesi lazım. Uygar ölçüler içerisinde bana karşı çıkabilmeleri lazım. Bunu istiyorum. Toplumda 3 kesimden bunu istiyorum. Bir gençlerden. Herkesten önce tehlikeyi ve yeniliği fark etmeniz lazım. Ses çıkarmalısınız. Milletin kabul etmediği, henüz hazmetmediği bir şeyi siz ortaya atmalısınız. Yenileştirmek ve güzelleştirmek için. İkincisi bilim insanları. Siz susmamalısınız. Susan bir üniversite. Herkes sustu Türkiye'de. Yüksek lise gibi oldu üniversiteler. Üçüncüsü de sanatçılar. Siz susarsanız Türkiye susar. 16 yıl bu ülkenin gençlerine fizik, atom fiziği, nükleer fizik, kuantum, mekanik, elektronik anlatmış... Bu Cerrahpaşa'dan da onlarca öğrencim doktor oldu. Şimdi size fizik anlatmayacağım ama cumhurbaşkanı olarak meydanlara gelecek anlatacağım."

Kendisini dinleyenlere "Umutlarınızı tazeleyin, yeşertin." tavsiyesinde bulunan İnce, geleceğin kendilerinin olduğunu ve kazanacaklarını söyledi.