İnce: Kazanırsam dolar, euro, faiz düşecek

23 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 51 günlük seçim maratonunun 107. ve son mitingin Maltepe'de gerçekleşti.

Normal şartlarda 13.00'da başlaması beklenen miting, saat 14.00'dan sonra başladı.

İnce, mitingde yaptığı konuşmada, "Yarın devletin parasını savurganlığa son vereceğiz. 50 günde 107 miting ve şafak 1. Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Sağcı solcu yok 81 milyonun Cumhurbaşkanı. Ne diyor Yahya Kemal ‘Sana bir tepeden İstanbul. Sana bir tepeden bakıyorum gelincik tarlası gibisin. İzmir’de, Ankara’da harikaydın' İstanbul muhteşemsin. İstanbul’da 5 milyonsun…." ifadelerini kullandı.

"Yarın bütün valileri, kaymakamları uyarıyorum" diyen İnce, "Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler devletin valisisiniz Erdoğan'ın değil. YSK, AA ve TRT sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur?" şeklinde konuştu.

İnce, "Gözler yalan söylemiyorsa, sözler yalan söylemiyorsa, meydanlar yalan söylemiyorsa, sokaklar yalan söylemiyorsa bu iş oldu" dedi.

İnce'nin konuşması şu şekilde:

"Meydanlarda gerçeklerden bahseden, teknolojiden bahseden bir cumhurbaşkanı, kıraathane değil, fabrika açacağım diyen bir cumhurbaşkanı... 16 yılın sonunda bedava kek değil, aş diyen, ekmek diyen bir cumhurbaşkanı... Size söz veriyorum, ilk 7 gün içinde başlayıp 100 gün içinde bitireceklerim, 500 günde yapacaklarım, 5 yılda yapacaklarını tek tek anlatacağım.

Spordan siyaseti arındıracağız, futbol takımlarının seçimlerine karışmayacağız. TFF'yi yönetmeye kalkmayacağız ve hemen Passolig'i kaldıracağız, hemen...

Tarafsız bir yargı için ne gerekiyorsa yapacağım, ne gerekiyorsa. Yargı bağımsız olmadan ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelmesi için yargı bağımsızlığı şart.

Size söz veriyorum, hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Söz, namus sözü, şeref sözü...

Başta Kuleli olmak üzere, askeri liseleri hemen açacağım.

Medya, yalaka medya, yandaş medya... Objektif ölçüler olacak...

Kimsenin etnisitesine bakılmayacak, kimsenin mezhebine, cinsiyetine bakılmayacak. Başörtülü mü değil mi bakılmayacak. Söz veriyorum, başörtüsünü ister evinde, ister sokakta, ister devlet dairesinde tak. Benim böyle bir sorunum ve hiç olmadı zaten.

Polislere, öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine 3600 ek göstergeyi vereceğim.

Kamu bankalarını Halkbankası, Ziraat Bankası, Eximbank, Kalkınma Bankası sektörel bazda yeniden yapılandıracağız.

Seçilir seçilmez Avrupa'daki başkentleri gezeceğim. Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız.

Üniversiteleri böldü. Yarın üniversiteleri hemen birleştireceğim, hemen.

Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Karadenizli, Sakaryalı, Trabzonlu, Ordulu kardeşim, sana buradan sesleniyor. Fındık 15 lira olacak.

100 gün içinde cemevlerinin hukuki statüsünü tamamlayacağız. 100 gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz.

3 tane moda tekstil akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezleri kuracağız.

Türksat canlı yayın frekansına sabotaj var bilgisi geldi. Hiçbir televizyon kanalı canlı yayın veremiyor. Bugün bu canlı yayını engelleyenleri, canlı yayında yayınlayacağız.

Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse piyasalarda panik artacak, faiz yükselecek, dolar yükselecek, euro yükselecek, beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa devlette şatafat devam edecek. Erdoğan kazanırsa, telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Yarın akşam İnce kazanırsa dolar inecek, faizler inecek, euro inecek...

Yarın oy pusulası bedava mürekkep bedava mühür bedava alacaksın mühürü Muharrem İnce’nin üzerine basacaksın kurtulacaksın.

Marmaray benim projem diyor. O proje Ecevit başbakanlığındaki MHP’li Bakan’ın projesiydi.

Millet bahçesi yapacakmış Ali Samiyen’i yıktın yerine ne yaptın. Türkiye’nin en büyük millet bahçesi Atatürk Orman çiftliğini ne hale getirdin. Cumhurbaşkanı değil imar müdürü.