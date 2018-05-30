İnce: Merkez Bankası bağımsız olacak

30 Mayıs 2018

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'nin konuğu oldu.

Programda soruları cevaplayan ince, ''Bu ülkenin tüm kaynakları atıl. Meraları kullanılmıyor atıl, denizleri kullanılmıyor atıl. Liyakatlı bir kadroyla güçlü bir liderlik yaparak ortak bir akılla, hesap vermeyi öne çıkartarak, kimseyi ötekileştirmeden, Alevi-Sünni diye bakmadan herkesi kucaklayan anlayış ile bu 29'u çok iyi kucaklayabiliriz. Ben Erdoğan'ın dünyayı tanımadığını düşünüyorum. Ekibinin korktuğunu doğru bilgi aktarmadığını düşünüyorum. Danışmanların eksik şeyleri söylemesi lazım. Danışmanlarımla buraya gelmeden önce toplantı yaptık. Bir tane artımı söylemediler. Hep eksiklerimizi söylediler. Onlara kızmadım.'' dedi.

İnce cumhurbaşkanı seçildiğinde yapacaklarını anlatarak, ''Bir hafta içinde yapacaklarımız var, yemini eder etmez Merkez Bankası ile başlayacağız. Merkez Bankası bağımsız olacak. Bürokratlar asla kökten görevden alalım, böyle bir şey olmayacak. Ziraat Bankası, kredilerinin yüzde 80'ini çiftçiye verecek. Bunları bir haftada yapacağız. Kişilerin yeteneklerine bakacağız. Polisiye tedbirler ile ekonominin düzelmeyeceğini ben biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

İnce, açıklamalarının devamında şunlara değindi:

Ortada ucube bir durum var. Bunu millet kabul etti. Cumhurbaşkanı yürütmenin başındaki kişi. Erdoğan kullanıyor da ben niye kullanmayayım yetkileri? Yasama, yürütme, yargıyı ayıracağız başka şansımız yok. Sınav sistemini, eğitim sistemini değiştireceğiz.Dayatma yapmayacağız. Uzlaşarak çözeceğiz.Yargıda, eğitimde, dış politikada uzlaşacağız. Utanma duygusunu yeniden hatırlatacağız. Yargı mensuplarının cumhurbaşkanı karşısında ayağa kalkmasını doğru bulmuyorum. Türkiye'de yargı yoluyla infaz var. OHAL hemen kaldırılacak.