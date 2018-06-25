İnce: Mücadeleye devam edeceğim

25 Haziran 2018

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapmayan Muharrem İnce, bugün CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti. İnce, "Bize ulaşan tutanaklarla YSK'nın açıkladığı oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum" dedi.

"Beni kimse tehdit etmedi"

İnce, "Beni kimse tehdit etmedi, tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi." açıklamasında bulundu.

Mücadele etmek için illa milletvekili olmanın gerekmediğini söyleyen İnce, "50 günlük kampanya yerine 500 günlük kampanya yürütmeliyiz. Aynı inançla aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadele etmenin çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan mücadelenin yolunu bulacaktır." dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları...

Yok eşimi kaçırmışlar, beni tehdit etmişler, bunlar hasta insanların lafları. Böyle bir şey yok, bunları kapatalım. Bunların hepsi asparagas şeylerdir. Birincisi bu, ikincisi 15 milyon insan bana oy verdi. İlk hedefimiz 15 milyonu 30 milyon yapmak. Eğer 15 milyon insan oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım...

Sayın Erdoğan, bundan sonra lütfen AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız, 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak davranınız. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun. Bu gerginliğe son verin, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Parti genel merkezine gelip sizin çayınızı içecektim, AK Partilileri de kucaklayacaktım.

Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçların açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. Her şeyden önce seçime kan bulaşmıştır. Suruç'ta yaşananlar bu seçimi kanın bulaşması olarak tarihte yer edinmiştir.

Seçim sonuçlarına dönük elbette açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır. Bu seçimde 'Hayır Bloku'nun 16 Nisan'dan az bir oy alması açıklanmaya muhtaçtır.

Seçim sürecinde sandıkta çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Arkadaşlarımız sandıklarda mücadele etti. Kendim ve ülkem adına hepsine teşekkür ediyorum.

Seçimde her sandıkta ıslak imza bulunur, bizim arkadaşlarımız buna imza atar. Bizim tutanaklarımız ile YSK'nın tutanakları arasında anlamlı bir fark yoktur. Dolayısı ile seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

En başta söyleyeceğimiz bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni rejimin tehdit olduğudur. Türkiye için büyük tehlike olmaya devam edecektir. Bunu yaşayacağız ve bedelini ne yazık ki hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Bir süre daha kurumlara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağımız ne yazık ki anlaşılmıştır. Tam anlamı ile bir tek adam rejimine geçilmiştir.

Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya devam edecektir. Ne olursa olsun mücadelemiz devam edecek.

Cumhurbaşkanı adayı olduğum andan itibaren ortaya çıkan inanç, birlik olma arzusu güçlü bir hareket olmaya devam edecektir. Bize düşen bu inancı büyüyerek devam etmektir.

Türkiye Tayyip Erdoğan ve kadroları ile içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamını sürdüremez. Kendileri sorunlarımızın nedenidirler. Sorunlarımızın nedeni olanlarda yaşadığımız sorunları çözmelerini beklemek için doğasına aykırıdır.

Şunu biliyoruz, yapılan her şey bir şekilde eksiklikler içerebilir, o halde bunları tamamlamak zorundayız. Bize duyulan güveni güçlendirmek, güvensizlikleri ortadan kaldırmak zorundayız.

Çok şeyler yapabileceğimizi bu seçim göstermiştir. Gelecek kaygılarını dünden daha fazla hissetmeliyiz. Benim gündemim Türkiye'dir, hepimizin gündemi Türkiye olmaya devam etmelidir. 15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir, özellikle gençler arasında oran çok yüksektir.

50 günlük kampanya yerine 500 günlük kampanya yürütmeliyiz. Ben mücadeleyi devam ettireceğim. Aynı inançla aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez, mücadelenin çok çeşitli yolları vardır.

İsmail Küçükkaya'ya attığım mesajı arkadaşça attım, haber yapılacağını bilmiyordum. Benim gibi deneyimli bir siyasetçinin bunu yapması yanlıştı. Gazetecilerden dost edinirken dikkatli davranmak gerekiyormuş, bunu öğrendim.

Oy çalmışlar mıdır? Evet çalmışlardır. Ancak arada 10 milyon fark var. Seçim sonucunu etkileyecek bir durum değil. İnsanların bunu twitlerle öğrenmesi yanlış oldu. Bunu kabul ediyorum. Bir yarışa girerken karşıdakini kutlamıyorsanız, o yarışa girmeyeceksiniz.

Medyanın önünde CHP'nin yanlışlarını tartışmayacağım. Yanlışları var mıdır? Vardır... Ama bu konulara girmeyeceğim.

15 milyon insan benimle yürüdüğü sürece ben devam edeceğim, siyaset uzun nefesli bir iştir. Dün akşam ben kesinleşmesini istedim, onun için çıkmadım insanların karşısına, korkmadım. Sonuçları görmeden insanların karşısına çıkmak istemedim. Eğer diğer muhalefet partileri birazcık daha oy alsaydı seçim ikinci turdaydı. 77'den sonra 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz, ama diğer muhalefet partileri de 10'un üzerinde bir oy alsaydılar, seçim ikinci turdaydı. 30 barajını yıktık 40 barajını da yıkacağız. Bana derlerse 'yürü önümüzden' ben yürümeye hazırım.

Türkiye'nin bu gidişattan dışarı çıkması lazım, ülkenin bir nefes alması lazım. Bakın önümüzdeki süreçte Türkiye'nin nasıl kuşatıldığını hep birlikte göreceğiz. Buradan çıkışın yolu farkındaysanız, sandıkları incelediğinizde bütün kesimlerden oy almışız. Kim geliyorsa aklınıza... Türkiye'de siyasi yelpazede kim varsa hepsinin oyu bize yansımış.

Dün akşam tutanaklarla uğraşıyordum, Erdoğan'la görüşmedim, sosyal medyadaki yalanlardan birisi.

İlk hedefim 35'ti, buna yaklaştık ama İYİ Parti ve HDP'nin de yüzde 10 oranını almasını bekliyordum. Fakat diğer muhalefet partileri tahminlerimin çok altında kaldılar. Umduğum gibi olmadı ama psikolojik sınırı aştık.

Hemşehrilerime kırgınlığım yok. Yalova küçük bir Türkiye gibidir, Rize gibi değildir. Sitemim yok.