İnce: Ortada hormonlu bir büyüme var

12 Haziran 2018

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Muharrem İnce, "Dün ekonomik büyümeyi açıkladılar. 2018’in ilk çeyreğinde 7,4 büyümüş Türkiye. İhracat 1,3 artmış, ithalat 12,7 artmış. Ortada hormonlu bir büyüme var. Gerçek bir büyüme yok. 4 Mayıs’ta başladığımız yolculuğa rozeti çıkararak başladım. Ben sadece CHP’lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedim. Dün Diyarbakırdaydım. Erdoğan diyor ki HDP’liler de gitmiş diyor. Diyarbakır’da AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi dışlamıyorum. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz" dedi.

"Her mahalleye kıraathane açacak, kekler bedava, çaylar bedava. Peki akşam yemeği ne olacak. Meydanlara gelip ustayım diyordu ya. Meğer kek ustasıymış. Kayseri’den sesleniyorum. Madem Türkiye 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. Sayın Erdoğan seninle istediğin bir televizyon programında hiçbir konuyu tartışmayacağım. Bir şeyi soracağım. Sadece ekonomi konuşacağız. Kayseri’den dünyanın oyunu alıyorsun.

Sayın Erdoğan gel bir televizyon kanalında sadece ekonomi tartış benimle" ifadelerini kullanan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Bana, ‘Bana bak Muharrem’ diye bağırıyor. Erdoğan ben sana bakamam çünkü devlet sana bakıyor zaten. Sen de yakınlarına bakıyorsun. Ben fakir fukaraya bakacağım, sana bakamam. Sayın Erdoğan merak etme hukuk devleti var, intikam yok rövanş yok. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Türkiye’nin bir dirilişe ihtiyacı var. Danıştay üyesi benim aleyhimde twit atıyor. Size söz veriyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde hiçbir hakim, hiçbir savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek. Onlar işini yapacak. Hakim savcı siyasete girerse doğru olmaz. Benim Cumhurbaşkanlığında Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Kalkmamalı. Yüksek yargıçlar Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim. Erdoğan saraylı, ben milletin evladıyım.

"Mitingden sonra bankaya bir uğrayın"

Erdoğan sarayında kilosu 4 bin 500 TL'ye beyaz çay içiyor. Ben sizin gibi bakkaldan aldığınız çayı içiyorum. Örtülü ödenek onda, hazine orada. Az önce bir özel uçakla geldik buraya kiralıyoruz. Işık göründü tünelin ucunda ama yakıt bitmesin biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra bankaya bir uğrayın. Bu yeni dönemde, Erdoğan'ın döneminde millet kemer sıkıyordu, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Vakit Türkiye Vakti diye slogan yazmışlar. Ben de Erdoğan'a bir slogan buldum. Vakit Jübile Vakti.

Bu seçimi gençler ve kadınlarla alacağız. 100 kadından 32'si çalışıyor. Bir kere bunu iki katına çıkaracağız. Kadının çalışmasının önündeki en büyük engel çocuk. O her mahalleye bir kıraathane açacak ya ben de her mahalleye kreş açacağım. O bedava kek diyor ya, her mahallede kreş, çocuk kreşe kadın işe gidecek. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençleri iyi eğiteceğiz, yabancı dil ve matematik öğreteceğiz. Memleketin sorunlarını yorgun adam çözemez bir taze kan çözer. Halk tipi bir Cumhurbaşkanınız olacak."

Kaynak: İHA