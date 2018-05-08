İnce: Simitçiye çağırsa, oraya da giderim

08 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer adaylarla görüşme talebinde bulunacağını belirtmiş hatta bu sözlerinin üzerine, "Kabul ederse Erdoğan'ı da ziyaret etmek isterim" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu görüşmenin AK Parti'nin genel merkezinde olmasının daha doğru olacağını belirterek, "Partimize ayakları alışmış olur" demiş ve İnce'ye yeşil ışık yakmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarına İnce'den yanıt gecikmedi. İnce, "Öncelikle şunu belirteyim, Sayın Erdoğan'ın partisine benim ayağım alışmaz, saraya davet etmemesinin nedeni ayağım oraya alışır diye herhalde. Memleket olayında küslük olmaz. 'Oraya gitmem' yok öyle şey. Şurada simitçiye çağırsa, oraya da giderim. Şuraya gitmem, yok öyle kompleksim falan. Öyle Ankara'da trafik falan aksamayacak. Öyle 3 bin korumayla falan gezmeyeceğim. Halk tipi bir cumhurbaşkanı olacağım. Bisiklete bineceğim, Yaşamkent'te oturuyorum. Sabahları görüyorlar, yine görecekler. Esnaf lokantasında yemek yiyen, pazara giden bir cumhurbaşkanı olacağız arkadaşlar" şeklinde yorumda bulundu.

Dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşen İnce, bugün de Akşener ile bir araya gelecek. Ayrıca cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı çarşamba günü ziyaret etmek istediğini ifade eden İnce'ye Adalet Bakanlığı'ndan onay çıktı.