İnce: Sözleşmeli öğretmenliğe son vereceğiz

13 Mayıs 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, seçildiğinde gelecek konuşan bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu olmak üniversite öğrencilerine 500'er lira vereceklerini anlatan İnce, üniversite öğrencilerine verilen 475 lira bursun okul bittikten sonra 2 sene kesilmeyeceğini aktararak, her yıl 10 bin genci yurt dışına göndereceklerini, 5 yıl içinde bilgisayar mühendis sayısını on katına çıkaracaklarını dile getirdi.

Türkiye'deki güneş enerjisi potansiyelinin yüzde 130 olduğuna dikkati çeken İnce, güneş enerjisinde depolamanın problem olduğunu, bu alanda daha çok yatırım yapmaları gerektiğini ifade etti.

"Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz"

Manisa'nın bir tarım kenti olduğunu anımsatan İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye Cumhuriyeti'nin çiftçiye olan borcunu ödeyeceğim. Çünkü çiftçiye destek vermezsen, çiftçi üretmezse saman alırsın, bezelye, mercimek alırsın. Türkiye'de en fazla zeytin ağacı Manisa'da. Manisa'daki zeytin ağacı sayısı 22 milyon. Geçtiğimiz günlerde Tunus'tan zeytinyağı alıyorsun. Sırbistan'dan et alıyorsun. Bulgaristan'dan saman alıyorsun. Yazık günah. Türkiye'deki çekirdeksiz üzümün yüzde 90'ını Manisa yetiştiriyor. Size söz, üzümün kilosu 2 doların altında olmayacak. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz." diye konuştu.

Hükümetin mazottan topladığı verginin çiftçiye verdiği desteğe hemen hemen eşit olduğunu savunan İnce, ortada bir kandırmaca olduğunu iddia etti. İnce, bu düzeni değiştireceklerini, çiftçinin borçlarını yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

Muharrem İnce, engellilerle ilgili düzenlemelere de değinerek, Türkiye'de 352 bin otizmli çocuk olduğunu, 21 bininin eğitim aldığını, kuracakları sistemle 81 milyonun, otizmli çocuklara bakacağını ifade etti.

Engellilerin sorunlarının öncelikli işi olacaklarını aktaran İnce, bu sorunların hepsini 2 yıl içinde, otizmli çocukların sorunlarını ise 6 ay içinde çözeceklerini vurguladı.

Hakkari'deki mitingde mal varlığını açıkladığını anımsatan İnce, cumhurbaşkanı olduktan 5 yıl sonra yine mal varlığını açıklayacağını belirtti.

"Sizin geliriniz artarsa, benimki de artsın"

İnce, şunları kaydetti:

"Bakacaksınız, siz milletin ortalaması zenginleşmişse, geliri artmışsa, benimki de artsın. Sizinkisi artmıyorsa benimki de artmayacak. Önce sizinki sonra benim gelirim artacak. Bunu başaracağız. Öğretmenlerim, 900 bine yakın öğretmen sağ, sol yok. Bu meydanlarda Nazım Hikmet'ten şiirler okuyacağım. Mehmet Akif'ten de şiirler okuyacağım. Cumhuriyet var. Derdimiz cumhuriyet, derdimiz millet. Sözleşmeli öğretmenliğe son vereceğiz. Öğretmene performans notu verecekmiş. Size performans notu vermek isteyenlere 24 Haziran'da bir güzel performans notu verin. Aklınızdan şu soru geçiyor, 'Muharrem İnce sana oy vereceğiz de güvenemiyorum, yapabilir misin, becerebilir misin?' Diplomam var. Yaparım."

Anneler günü sürprizi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, mitingin sonunda bugün annesini göremediğini söyleyen İnce'ye sürpriz yaparak, annesi Zekiye İnce'yi sahneye çıkarttı. Annesini karşısında gören İnce, duygusal anlar yaşadı.

"Türkiye'yi uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum"

İnce, Manisa mitingi öncesi Soma ilçesindeki Maden Şehitliği'ni ziyaret ederek, 4 yıl önceki maden faciasında yaşamını yitiren madencilerin kabrine gül bırakıp dua etti.

Kabir ziyaretinde bulunan ailelerle sohbet eden İnce, babasının mezarına mektup bırakan bir kız çocuğunun mektubunu okudu.

Daha sonra İzmir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan İnce, 301 madencinin isminin yazılı olduğu pankartı taşıdı, Madenci Heykeli'ne karanfil ve gül bıraktı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen mitingde konuşan İnce, şehit madencilerin ailelerinin acılarını paylaşmaya geldiğini, onlara sabır dilediğini belirtti.

Bugün Soma'nın acı ve yas günü olduğunun altını çizen İnce, "Türkiye'nin acı, yas günü. Maden şehitlerimizin bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının eşi oradaydı. Oğlu orada olanların ellerinden eşi orada olanların ellerinden öpüyorum. Onlara sabır diliyorum. Şunu söyleyeyim, farkındaysanız 4 Mayıs'tan bu yana hep Türkiye'yi barıştırmak için, Türkiye'yi bir arada tutmak için, uzlaştırmak için çaba sarf ediyorum." diye konuştu.

Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacaklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Size söz bu ülkede barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Bunu başaracağız. Hukukun üstünlüğü egemen olacak. Mahkemelerimizin kararlarına herkes saygı duyacak. İtibarımız artacak dünyada bunu başaracağız. Bunu sokakta ve meydanda görüyorum. Bu iş tamam aslında. Tekrar annelerin gününü kutluyorum, bütün annelerin ellerinden öpüyorum."

Kaynak: AA