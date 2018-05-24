İnce: Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım

24 Mayıs 2018

CNN Türk'te bir programa katılan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ekonomi politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İnce, "Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara." dedi.

İnce, Güney Kore'nin ekonomi yönteminin örnek alınması gerektiğini ifade ederek, "Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın." dedi.

İnce, Güney Kore'nin gelirinin 2 bin dolardan 30 bin dolara geldiğini, Türkiye'nin ise aynı miktardan hala 9 bin doların bile altında olduğunu söyledi.

İnce açıklamalarını devamında şunlara değindi: Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak. Zorlama tedbirlerle ekonomi olmaz. Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız. Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağız. Kamu bankalarının düzenini yeniden kuracağız. Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak.

Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur? Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli.

İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatleriyle ilgili sorulan soruya, "16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin? Bugün '3600 vereceğim' diyor. Kasım 2017'de CHP'li vekiller önerge verdi. Bu önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete." yanıtını verdi.

İnce, Erdoğan'ın açıkladığı projeden beğendiğiniz var mı? sorusuna yanıt olarak, "Bugün ayrıntılı incelemedim ama yarın akşam incelerim. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa desteklerim. Ama zaten o yapamayacak, ben yapacağım." dedi.