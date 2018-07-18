İnce'den AK Parti'ye Kılıçdaroğlu tepkisi

18 Temmuz 2018

24 Haziran seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

İnce, konuyla ilgili paylaştığı tweet'inde, "CHP’nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP’liler haricinde kimsenin haddine değildir. Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Biz yeni dönemde hiçbir şekilde gerilim kavga istemiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir. Yakında CHP'nin seçmenlerin delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den AK Parti'ye: İçimizdeki demokrasi yarışını anlayamazsınız

İnce'nin paylaştığı tweet: