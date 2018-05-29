İnce'den döviz eleştirisi: Zararı kim karşılayacak?

29 Mayıs 2018

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Trabzon'da halka seslendi.

Yağmur altında partililere seslenen İnce, yağmuru çok sevdiğini belirterek, “Yağmurla Muharrem İnce’yi, rüzgarla hemşehrim Erdoğan’ı özdeşleştiriyorum. Niye biliyormusunuz ? Rüzgar sadece zayıfı kırar, yağmur herkese eşit yağar, yağmur yağarsa herkesi ıslatır. Zengini, fakiri, kadınını erkeğini, sağcısını solcusunu” diyerek konuşmasına başladı.

İnce, Erdoğan’ın kendisinin geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşma ile ilgili cevap verdiğini hatırlatarak “ ‘Bana ispatlamazsan namertsin’ dedi. Evet ispatlamazsam namerdim. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum. Bir; kiminle gittiğini biliyorum. İki; bana onu söyleyen kişi seninle birlikte giden kişi. Beraber gittiğiniz kişi. Ama ona zarar verirsin biliyorum. Aranız bozuk. Zaten kim kaldı ki yola çıktığın. Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok. Ertuğrul Yalçınbayır yok. Yok da yok. O günlerde beraber yanından ayrılmayan kişi bana dedi ki ‘biz beraber gittik. Şimdi ben onu korumak pahasına söylemiyorum. Bana söyle derse ismini söylerim. Ayrıntılarda saklı ama 24 Haziran’dan sonra tümünü anlatacağım zaten. Merak etme acele etme” diye konuştu.

Türkiye’de yaşı 15-29 arasındaki 5 milyon çocuğun kayıp olduğunu iddia eden İnce, “Kayıp bu 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğunun kaydı devlette yok” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de 57 milyon seçmen var bunun sadece yüzde 7’si köylerde yaşıyor” diyen İnce “Köylerde insan kalmamış. Nüfusun yarısı 11 büyük şehirde yaşıyor. Bizim insanları yeniden köyüne döndürmemiz lazım. Kadınlarla gençlerle başaracağız bu seçimi, 100 çalışandan 32’si kadın bunu 50’ye çıkaracağız. Her mahalleye bir kreş açarsak bunu başaracağız. Çocuk kreşe, kadın işe sloganımız bu” ifadelerini kullandı.

İnce, yükselen dövize de dikkat çekerek “Döviz yükseliyor durdurulamıyor. Ekonomi bakanı kurlardan bana ne, başbakan dolsa ne olur dolmasa ne olur diyor. Bir zaman dolarınızı bozdurun dedi. İki sorum var bir sen kendininkileri bozdurdun mu? İki vatandaş seni dinledi bozdurdu, zarar etti bu zararı kim karşılayacak?” diyerek Erdoğan’a tepkisini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan köprü yaptırma polemiğini sürdüren İnce “Köprülerde dolar üzerinden anlaşmayı niye yaptın? Kim yaptı? Ben mi verdim sen mi verdin? Benim bir sözüme cevap veriyor. Senin haddine mi dedi köprü yapmak dedi. Gel bir TV kanalına ben yalnız geleceğim yüreğin varsa gel karşıma, beş konu seç ben tek başıma geleceğim. Sorum şu Demirel’in yaptığı köprüden neden 10 liradan geçiyoruz da senin yaptığından neden 100 liraya geçiyoruz? O müteahhitler babalarının ruhuna yapmışlar o projeleri de benim haberim yokmuş. Hazine arazi garantisi verince herkes yapar” dedi.

“Dünyada ilk 100 marka içinde bir tane Türk markası yok” diyerek markanın önemine vurgu yapan İnce, Trabzon mitinginde bir kuru fasulye tarifi vererek “İlk kez bir yemek tarifi yapacağım Trabzon’da. Bir yemek tarifi. Hazır mıyız. Şimdi size kuru fasulye-pilav tarifi yapacağım. 2 su bardağı Çin kuru fasulyesi, yanına 2 kaşık Tunus zeytinyağı, bir adet İran soğanı koyacaksınız. Bir kaşık Ukrayna salçası katacaksınız. 3 bardak Amerikan pirincini, Rus doğalgazında ısıtacaksınız. Ayrıca Fransız düdüklü tenceresinde bu yemeği yapacaksınız. Oldu mu size kuru fasulye-pilav. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Bu kuru fasulyenin içine 300 gram da Sırbistan eti koyacaksınız” diye konuştu.

İnce, Erdoğan’ın “Beni Menderes gibi idam ederler” açıklamasına da cevap vererek “Korkma sen korkma, CHP var engel oluruz. Menderes kim sen kim? Rahmetli Menderes oğluna ‘ben başbakan iken sen ticaret yapamazsın’ diyen adam. Senin onunla ne ilgin var. Merak etme böyle bir şey yapmak isteyen olursa karşısına çıkarız, dikiliriz sana destek çıkarız, kimse sana dokunamaz ama böyle bir şey ortada yokken de sömürü yapma” ifadelerini kullandı.

İnce, Trabzon’dan Artvin’in Borçka’ya gideceğini belirterek, “Niye 1986 yılının Kasım ayında ilk öğretmenliği orada başladım. İlk maaşımı oradan aldım. O gün hayaller kurmuştum. Allah’ın izni ile 24 Haziran’da o hayaller gerçekleşecek. Yağmurda ıslandınız hakkınızı helal edin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İHA