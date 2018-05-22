İnce'den Suriye, mülteci ve dış politika mesajı

22 Mayıs 2018

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran günü yapılacak olan seçimler öncesinde Bolu’da, vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, konuşmasına, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ı kalabalığa alkışlatarak ve 24 Haziran seçimlerinde CHP milletvekili listelerine giremeyen fakat kendisiyle mitinglere katılarak destek veren milletvekillerine teşekkür ederek başladı.

Cumhurbaşkanı olduğunda Şam’a Türk Büyükelçisini göndereceğini söyleyen Muharrem İnce, “Türkiye’nin Suriye’de büyükelçisi var mı? Yok. Niye yok? Erdoğan Esad’a küsmüş. Ben küstüm oraya büyükelçi göndermem. Ya 4 milyon Suriyeli’ye burada bakıyoruz. Oraya bir büyükelçi ata, ilişki kur, yumuşat. Yok, kapris içerisinde. Cumhurbaşkanı olduğumda Şam’a Türk büyükelçisini göndereceğim. Suriye’ye yeni bir anayasa yapılacak. Suriye dışındaki ve içindekiler oy kullanacak. Yeni bir seçim olacak. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunacak. Suriyeliler davul zurnayla memleketlerine geri dönecek. Bunu başarabiliriz. Ayaküstü, medyatik, başlık olsun, radikal, insanların hoşuna gitsin, CHP’lilerin hoşuna gitsin diye dış politika olmaz. Dış politika İsrail’e bir çakayım. AK Parti tabanı mutlu olsun, diye dış politika olmaz. Ben böyle bir dış politika uygulamayacağım. Ben uzmanlarla çalışacağım” şeklinde konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu üyeleri ve hakimlerine de uyarılarda bulunan İnce, “Avukat arkadaşlar, milletin şöyle bir kaygısı var. Biz oy vereceğiz de YSK'da, şurada burada bir numara olur mu? Bolu’dan söz veriyorum, 24'ünde Yalova'da oyumu kullanıp Ankara'ya geçeceğim. YSK’daki hakimleri uyarıyorum. İşinizi düzgün yapın. Sizden torpil isteyen yok. Sizden istediğim yasalara uyun. Yanlış işler yapmayın. Avukat arkadaşlarımı her an cüppeleriyle YSK’nın önüne davet edebilirim. YSK üyelerini de uyarıyorum. Eğer yanlış bir iş yaparsanız bu ülkenin bütün sokaklarına resminizi asarım. Sokağa çıkamazsınız” dedi.

İnce, üniversite sınav tarihinin değiştirilmesine ilişkin ise, “Gençler sizinle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Önümüzdeki dünyada yeni meslekler konuşulacak. Robot koordinatörlüğü var. Mekatronik mühendisliği var. 5 yıl sonra dünya bunları konuşacak. 16 yeni meslek gelecek gündeme. Adını bilmediğimiz meslekler. Sizi bunlara hazırlamamız lazım. Eğitime bakıyorsunuz yapboz tablosu. 24’ünde üniversite sınavına girecektiniz. Ama şimdi kabine gireceksiniz. Sizinle dalga geçiyor. Sınava 9 ay kala bir değişiklik yapıyor, sınava 8 ay kala bir daha değişiklik yapıyor. Sınava 7 ay kala bir daha değişiklik yapıyor. Sınava yine 4 ay kala bir daha değişiklik yapıyor. Sınava 2 ay kala tarihini değiştiriyor. Neden seçim. Seçim kimin için. Benim için, Erdoğan için diğerleri için. Sınav kimin için? Ülkenin gençleri için. Değişecekse sınav tarihi değişmeyecek seçim tarihi değişecek. Şimdi sınava gireceğiniz yerde kabine gireceksiniz. Öğretmen abiniz olarak, evlatlarım, çocuklarım sizden bir şey istiyorum 24 Haziran günü. Bunları paketleyin. Meydanlarda kuantum diyen, uzay teknolojisi diyen, uzay madenciliği diyen bir cumhurbaşkanı olacağım. Siz özgürce twit atacaksınız. Wikipedia’yı açacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA