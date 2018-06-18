İnce'den Tansu Çiller yorumu

18 Haziran 2018

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta Müftülük Meydanı'nda halka hitap etti.

Türkiye’de bu seçimde ilk kez hiç kimsenin kaybetmeyeceğini ifade eden İnce, "Ne CHP’liler ne AK Parti’liler, ne ülkücüler, ne solcular kaybedecek. Herkesin kazanacağı bir seçim olacak. Çünkü 4 Mayıs günü aday olduğumda parti rozetimi çıkardım Türk bayrağı taktım. O günden bugüne 43 gün geçti. Bu 43 günden 98. mitingim bu. Herkesi kucaklayan, hepimizin cumhurbaşkanı diyoruz ya işte Allah’ın izni milletimin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde bakanlar kurulunu göreceksiniz. Sadece CHP’den değil her kesimden insan bakanlar kurulunda olacak. Bir büyük uzlaşma, bir büyük barışma, bir büyük şemsiye, bu büyük şemsiyenin altında bütün milletimizi buluşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı olduktan 48 saat içinde olağanüstü hali kaldıracaklarını, ekonomiyi ayağa kaldıracaklarını söyleyen İnce, "Bakın doları durduramıyor. Dolarla kavga etti. Dolar yükseliyor. euro ile kavga etti euro yükseliyor. Faizle kavga etti faiz yükseliyor. İnce ile kavga etti İnce yükseliyor" diye konuştu.

Öğrencilerle canlı yayına çıkıp onlarla gelecek konuşan bir cumhurbaşkanı olacağını ifade eden İnce şöyle devam etti:

"AK Parti'liler size sesleniyorum fizik öğretmeni Muharrem İnce cumhurbaşkanlığında çocuklarınız daha iyi eğitim alacak. Alman-Fransız gençleri nasıl olacaksa bizim memleketimizin gençleri de aynı olacak. Refah içinde olacaklar, gençlerimiz de olimpiyatlarda madalya alacak. Huzur içinde bir Türkiye olacak. Tarımı ve sanayiyi geliştireceğiz. Sanayimizi devreye sokacağız. Meralarımızı, tarım alanlarımızı atıl olmaktan çıkaracağız. İnsan gücümüzü atıl olmaktan çıkaracağız. Gençlerimiz geleceğe umutla bakacak. Fabrikalarımız çalışacak topraklarımızdan bereket fışkıracak. Bunları bir yorgun adam yapamaz. 16 yıl önce yönetmiş, doları yükselten biri yapamaz. Kavga eden biri yapamaz. Türkiye'ye taze kan lazım yeni bir kan yeni bir isim lazım. Size, meydanlarda kavga değil üretim diyorum, geleceği anlatıyorum. 2020 yılında kullandığınız telefonları kullanamayacaksınız, artık uzay döneminden bahsediliyor. Artık Mars’ta maden çıkartılmasından söz ediliyor. Sürücüsüz araçlardan söz ediliyor. Tıpta büyük değişimler oluyor. Eğer bu değişimleri yakalayamazsak sokaklarda kağıtlardan haberleşeceksiniz. Muharrem İnce Kahramanmaraş’ta miting yaparken, onu Ankara’da 3 boyutlu olarak izleyebileceksiniz. Dünya değişiyor. Bu değişime ayak uydurmak lazım, eğer bu değişimi yakalamaz isek 100 yıl fakir kalacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yöneltilen eleştirilerini partililerine izleten İnce,

"Yuhalama yok” diye uyardı. İnce konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün İstanbul mitinginde 'seçim yaklaştı Muharrem İnce camilerden çıkmıyor' diyor. Senin diyor seçimden önce camide bir fotoğrafın var mı diyor. Biz camiye fotoğraf çektirmeye değil ibadet için gidiyoruz. Camiye gitmemden neden rahatsız oluyorsun. Ben kimseye yalan söylemem diyor. 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum. 5 vakit de namaz kılmıyorum. Camiye gittiğim için neden rahatsız oluyorsun. Camiden elini çek. Sen Allah’ın tahsildarı mısın? Kimsin sen? Bir Müslüman’ın başka bir Müslüman’ın camiye gitmesine sevinmesi gerek. O üzülüyor yahu niye gidiyor ki diyor. Orası meydanlarda konuşulacak şey değil. Kimseden izin alacak da değilim. Bir de kibir var. 'Yeryüzünde kibirlenerek yürüme çünkü sen yeri asla yaramazsın' ayetini hatırlatırım. Erdoğan bu kibri bırak karşıma çık. Erdoğan şunu bil ben garibanların temsilcisiyim sen saraylıların temsilcisisin. Halk çocuğu benim, milletin evladı benim. Sen zengin sofralarında ben fakir fukaralarla geziyorum. Ben gönül kapıları kuruyorum. Bu memleketi daha fazla soydurmayacağız. Pasaportumuz Kapıkule'den dışarıda işe yarayacak. Marmaris’teki o sarayı engellilere vereceğiz. Yine benim dönemimde yurtlarda büyüyen kimsesi çocukların bu çocukların 18 yaşında devlet gözetiminde. 18 yaşından sonra sokağa atılıyor. Bizim dönemimizde 18 yaşını dolduran çocuklarımızı hemen kadroya alacağız. Eğer 81 milyonluk bir devlet çocuklarına bakamıyorsa yazıklar olsun. Hiçbir ayırımcılık olmayacak. Benim iktidarımda 81 milyon makbul insan olacak. Kadınlarımızı çalışma yaşamına katacağız. Ev hanımlarının emekli primleri konusunda çalışma yapacağız. Çalışma konusuna girmemiz için çocuk bakımını çözmemiz lazım. O yüzden her mahalleye kıraathane değil kreş açacağız. O kreşlerde de sadece kadınları çalıştıracağız. Gençlerimize bayramlarda 500 lira destek sağlayacağız. Bu parayı ben değil Türkiye Cumhuriyeti verecek. Bugün devletten yardım alan vatandaşlarımız var. Bu parayı Tayyip Erdoğan mı veriyor? Devlet veriyor. Benim dönemimde bu yardımları artıracağız. Çünkü benim dönemimde hırsızlık olmayacak devletin çok parası olacak. Özel bir uçak kiralayıp geldim sizin paranızla. Dün Erdoğan İstanbul’a üzerinde T.C. yazan uçakla geldi. Yani devletin uçağı. Ben sizin paralarla çalışmalarımızı yapıyorum. Erdoğan devletin ekipmanını kullanıyor. Son 10 günde hiçbir aday bunları yapamaz. Benim dönemimde ben dahil herkes kanunlara uyacak. Ona serbest ben de sizin bağışlarınızı harcıyorum helal ediyor musunuz?"

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in de Yenikapı'ya gittiğini hatırlatan İnce, "Erdoğan sürekli 90’lardan bahsediyor. Ama Tansu Çiller'den medet umuyor. Zaten başarı olsa partisini kalkındırır. Özeti Tarzan zorda. Ama sakın ha şımarıklık yok. Allah’ın izniyle bu iş olacak. AK Parti’liler de mutlu olacak. Bu yorgun adam herkesin sorunlarını çözemez” dedi.