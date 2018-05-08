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İnce'nin Demirtaş'a ziyaretine bakanlıktan izin

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cezaevindeki Demirtaş'ı ziyaretine Adalet Bakanlığı'ndan izin geldi.

İnce'nin Demirtaş'a ziyaretine bakanlıktan izin
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesine izin verileceğini söyledi.

İnce dün gazetecilere yaptığı basın açıklamasında cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan randevu değil, Adalet Bakanından izin istediğine işaret etmiş, izin verilmesi halinde çarşamba günü Demirtaş'ı ziyaret ederek, başarı dileyeceğini belirtmişti.

Son dakika muharrem ince Selahattin Demirtaş

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