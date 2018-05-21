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İnce'nin iptal edilen mitingleri için yeni karar

Dün Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sesinin kısıldığı gerekçesiyle Bartın ve Zonguldak mitingleri iptal edilmişti. Bugün ise İnce’nin mitingleri yapacağı açıklandı.

İnce'nin iptal edilen mitingleri için yeni karar
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ses kısıklığı sebebiyle iptal ettiğini açıkladığı Bartın ve Zonguldak mitinglerini yapacak. 

İnce resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 21 Mayıs 2018 günü Bartın ve Zonguldak'ta yapacağı mitingler öncesi sesinin kısıldığını açıklamış ve, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" demişti.

Kaynak: İHA

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