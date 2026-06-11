İngiltere savunma bakanı fon yetersizliği sebebiyle görevi bıraktı

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İngiltere Savunma Bakanı John Healey Başbakan Keir Starmer ile yaşadığı finansman anlaşmazlığı üzerine görevinden ayrıldı. Healey hükümetin hazırladığı savunma bütçesi planının ordunun ihtiyaçlarını karşılamaktan tamamen uzak olduğunu belirtti. Savunma Yatırım Planı çerçevesinde sunulan mali uzlaşmanın ülkeyi daha güvensiz bir konuma iteceğini savundu. Bakan bütçe paketinin silahlı kuvvetlere gerekli kaynakları sağlamadığını vurguladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı kurum içi değerlendirmesi sonrasında önümüzdeki dört yıl için Hazine'den ek 28 milyar sterlin talep etti. Başbakan Starmer hükümetin gelecek ay yapacağı Nato zirvesi öncesinde planı yayımlayacağını meclise duyurdu. Healey pazartesi günü tam hatlarıyla incelediği bütçenin yetersiz kaldığı sonucuna vardı.

Savunma bütçesi planındaki eksiklikler istifa getirdi

İstifa mektubunda Healey İngiltere'nin Ukrayna savaşı sürecinde sergilediği destekten ve ülkesini Nato içinde lider konuma taşımasından gurur duyduğunu ifade etti. Ocak ayında tamamlanan hükümetler arası çalışmanın savunma üzerindeki artan talepleri doğruladığını hatırlattı. Hazine yetkililerinin ve Başbakan'ın artan tehdit ortamında gerekli kaynakları ayırmayı reddettiğini aktardı. Healey mevcut savunma bütçesi sınırlarının kuvvetlerin hazırlık seviyesini düşüreceğini kaydetti.

Bakan askeri operasyonlardaki personelin riskini artıracak kararlar almaya zorlandığını ve istifadan başka seçeneği kalmadığını ekledi. Eski bakan orta vadeli finansman zorluklarını aşmak için Avrupalı diğer ülkelerle çok uluslu çalışma gibi alternatif yollar önerdiğini belirtti. Reform UK gölge şansölyesi Robert Jenrick eski bakanın kararını derhal destekledi. Jenrick hükümeti Ed Miliband'in planlarına dış yardımlara ve yabancılara kaynak ayırıp silahlı kuvvetleri ihmal etmekle eleştirdi. Muhalif siyasetçi Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Başbakan Starmer'ın da görevi bırakması gerektiğini savundu.

Yeni savunma bütçesi paketi onay bekliyor

Hükümetin hazırladığı Savunma Yatırım Planı gelecek on yıl boyunca yeni ekipman ve altyapı projelerinin finansmanını netleştirecek. Bakanlığın geçen yıl haziran ayında tamamladığı kapasite incelemesi sonrası tasarladığı plan 28 milyar sterlinlik ek ödenek talebi üzerine gecikme yaşadı.

Healey pazartesi günü milletvekillerine Starmer'ın planı Nato zirvesinden önce yayımlamaya kararlı olduğunu aktardı. Starmer şubat ayındaki Münih Güvenlik Konferansı kapsamında savunma bütçesi için güçlü argümanlar sunmuştu. Ancak Hazine'nin son teklifi bakanlığın asgari gereksinimlerini karşılamadı.