İngiltere'den İsrail'e silah satışına destek

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl mayıs sonu itibarıyla 'varış noktası İsrail olarak belirtilen' mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 oldu.

185 ihracat lisansı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den itibaren ise İngiltere, İsrail'in varış noktası olarak dahil edildiği 108 silah ve askeri teçhizat ihracat lisansını onayladı. Ülkede, İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışına yönelik 185 ihracat lisansı için de başvuru süreci devam ediyor. Söz konusu lisanslar, askeri teçhizat, askeri uçak, araç ve savaş gemilerinin işletilmesi için gereklilikleri içerirken özellikle helikopter, sabit kanatlı uçak parçaları, eğitim amaçlı hafif silah mühimmatı ve denizaltı bileşenlerinin ihracatına izin veriyor.

Askeri teçhizatın yanı sıra telekomünikasyon cihazları, kimyasal üretim ekipmanları ve görüntüleme kameraları gibi askeri olmayan teçhizatı da kapsayan ve ihracat anlaşmalarının geniş kapsamını gösteren lisanslar, İngiltere'deki üreticilerin söz konusu ekipmanları İsrail'e satmasını kolaylaştırıyor.