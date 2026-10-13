İnternet mi gitti? Cloudflare nedir, neden çöktü?

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Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Birkaç saat içinde sorunun tam olarak giderilmesi bekleniyor.

Cloudflare nedir?

Cloudflare, web sitelerinin güvenliğini sağlayan, hızını artıran ve kesintisiz çalışmasına yardımcı olan küresel bir bulut platformudur.

En temel tanımıyla Cloudflare, web sitenizi ziyaret eden kullanıcılar ile sitenizin barındığı sunucu (Origin Server) arasında duran akıllı bir koruma ve hızlandırma kalkanıdır (Ters Proxy / Reverse Proxy).