Irak'ın kuzeyine hava harekatı

30 Aralık 2017

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bölücü terör örgütü üyelerinin Irak'ın kuzeyinde uzun namlulu silahlar ve havanla gerçekleştirdiği saldırının ardından düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından dün uzun namlulu silahlar, roketatar ve havanla saldırıda bulunuldu.

Saldırının ardından teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildi.

Operasyonda, ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırıda yaralanan 3 asker, bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

Bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor.

Açıklamada, "Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleri ile mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA