ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.  

Harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

Son dakika operasyon Kuzey Irak TSK

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.