Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine yönelik hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA