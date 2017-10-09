İran'a ziyaretler ilişkilerde dönüm noktası oldu

09 Ekim 2017

İran Meclis Başkanlığı Hukuk Danışmanı Musa Rıza Serveti, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle yeni bir ivme kazanan İran-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"Bundan sonra iki ülke ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkacağını düşünüyorum" diyen Serveti, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için atılması gereken adımlar olduğunu kaydederek, ticeret ve ekonomi alanında izleyecekleri politikaya ilişkin de bilgi verdi.

"İki ülke arasındaki ekonomik faaliyetleri arttırmak için İran'daki Türk iş adamlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz" ifadesini kullanan Serveti, "İran Meclisi'nde ekonomi konularında faaliyet gösteren komisyon başkanlarıyla Türk iş adamlarını bir araya getirecek toplantılar düzenlemeyi ve sorunları kendilerinden dinleyerek çözmeyi düşünüyoruz" dedi.

İlişkilerin geliştirilmesi için "karşılıklı güvenin" önemini vurgulayan Serveti, "Bölge ülkeleri birbirlerinin ihtiyaçlarını tamamlamalı, daha iyi işler ortaya koyabilmek adına geliş gidişleri çoğaltılmalı ve karşılıklı güveni arttırmalıyız" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminde hedefin 30 milyar dolar olduğunu hatırlatan Serveti, gümrük kapılarının 24 saat çalışması, ticarette milli paraların kullanılması ve bankacılık alanında alınan kararların bu hedefe ulaşılmasında yardımcı olacağını dile getirdi.

"Siyasi ve askeri adımlar ilişkileri geliştirme açısından önemli"

Öte yandan bölgesel sorunların çözümünün ikili ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunacağını söyleyen Öte yandan İran-Türkiye Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Alirızabeygi de, "İki ülke, bölgesel sorunların çözümü konusunda siyasi ve askeri alanda önemli adımlar attı. Bu durum ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunacaktır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran ziyareti sırasında Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt'la ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Alirızabeygi şunları kaydetti:

"Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 15-20 Ekim tarihlerinde Tahran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Türk heyetiyle yapacağımız toplantılarda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunu görüşeceğiz."

"Suriye meselesi iki ülke sorunu haline getirmemeli"

İranlı siyaset uzmanı Muhammed Ali Destmali ise Suriye sorununun iki ülke ilişkilerine gölge düşürmemesi gerektiğini ifade etti.

Destmali, "Suriye krizi iki ülke ilişkilerini olumsuz etkiledi. Bu nedenle İran-Türkiye rekabeti bilimsel bir seviyeye ulaşamadı. Suriye sorunu çözülmeden ilişkilerde istenilen seviyeye gelinmesi pek mümkün görünmüyor." diye konuştu.

Suriye meselesinde çözümün yakın bir tarihte beklenmesinin doğru olmayacağını savunan Destmali şöyle devam etti:

"Buna rağmen Suriye krizine gerçekçi yaklaşılmalı ve bu mesele iki ülke sorunu haline getirmemeli. İki ülke arasındaki askeri işbirliği bölgede terörizmle mücadele ve bölge istikrarı için dönüm noktasıdır."

Kaynak: AA