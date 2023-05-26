İş yerinde yangın faciası: 4 ölü!
Fatih'te, 5 katlı binanın giriş katındaki pidecide yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuduğu öğrenilen 6 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa ve Abdülkadir Erdoğan'ın kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
İstanbul'da dün Fatih'teki Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pidecide saat 02.30 sıralarında çıktı.
5 katlı binanın giriş katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı.
4 işçi kurtarılamadı
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa ve Abdülkadir Erboğa'nın hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
Akraba olan 4 gencin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin'e gönderildi.