Işık: Bedelli askerlik mutlaka değerlendirilecek

28 Nisan 2018

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle alakalı açıklamalarını değerlendiren Işık şunları söyledi:

"Başbakanımız, bu konuya müspet bakıyorum dedikten sonra hükümetimiz mutlaka bu konuyu değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirmenin sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde alınacak karar hepimiz için geçerli karar olacaktır. Başbakanımızın 'ben buna müspet bakıyorum' ifadesi çok önemli. Bunun sonucunda artık hükümet değerlendirmesini beklememiz gerekiyor."

Kaynak: AA