İSKİ verileri açıkladı: İstanbul'da baraj doluluk oranlarında yine düşüş gözlemlendi!

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk seviyelerinde gerileme devam ediyor. Sağanak yağışın etkili olduğu şehirde barajlarda kısmi yükselme olsa da tekrardan düşüş gözlemlendi.

13 Kasım 2025 İstanbul baraj doluluk oranı...

Yağışların az olması nedeniyle barajlardaki su oranları düşüşe geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların toplam doluluk oranı 30 Haziran’da yüzde 66,23 olarak kaydedilmişti. Güncel ölçümlerde bu oran yüzde 21,53’e geriledi.

Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 53,59 ile Elmalı Barajı’nda görülürken, en düşük oran yüzde 2,76 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.