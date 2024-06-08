İŞKUR en çok hangi meslekleri işe yerleştirdi?

Mayıs ayı içinde İŞKUR aracılığıyla 147 bin 867 kişi iş buldu. İşe yerleştirilenlerin yüzde 63,6'sını erkekler (94 bin 22), geri kalanını ise kadınlar (53 bin 845) oluşturdu.

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplamda 582 bin 667 kişinin işe yerleştirildiği bildirildi. Bu dönemde en çok işe yerleştirme imalat sektöründe gerçekleşirken, en fazla talep gören meslekler sırasıyla turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve reyon görevlisi oldu.

Aynı dönemde İŞKUR, 211 bin 526 kadın, 184 bin 220 genç, 16 bin 763 engelli ve 107 bin 476 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirdi. Mayıs ayında ise işverenlerden toplam 286 bin 845 açık iş talebi alındı. Ocak-Mayıs döneminde toplanan açık iş sayısı ise 1 milyon 144 bin 857 olarak kaydedildi.