İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı temmuzda 4 milyar 179,8 milyon TL arttı

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Temmuz ayında bir önceki aya göre 4 milyar 179,8 milyon TL artış gösterdi.

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Haziran sonu itibarıyla 139 milyar 928,2 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Temmuz sonunda 144 milyar 108 milyon TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 9 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 137,9 milyar TL oldu.

Fon varlığının yüzde 78,46'sı tahvil, yüzde 21,54'ü mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 78,0, mevduat miktarı yüzde 22,0 seviyesinde bulunuyordu.

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 18 milyon 442 bin 969 kişi başvururken, 10 milyon 112 bin 995 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Fon'dan 60 milyar 882,6 milyon TL ödeme yapıldı.

Temmuz ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 367 bin 462 kişi için ödeme miktarı 1 milyar 449,8 milyon TL oldu.

Aynı ayda önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte, 367 bin 462 kişi için 1 milyon 449 bin TL kısa çalışma ödemesi yapıldı.