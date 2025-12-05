İstanbul Adliyesi'ne helikopterle ulaşım sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada İstanbul Adalet Sarayı’na helikopterle iniş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler hakkında resen soruşturma başlattı. "mr.fergio" adlı hesaptan yapılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı belirlendi. Paylaşımların farklı hesaplarca da dolaşıma sokulduğu tespit edilirken, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla şüphelilerin tespiti için işlemler sürüyor.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta "mr.fergio" kullanıcı adlı Instagram hesabından adliye yerleşkesine helikopterle ulaşım sağlandığı izlenimi veren, gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler paylaşıldığının belirlendiği bildirildi.
Bu paylaşımların farklı sosyal medya hesapları tarafından da yaygınlaştırıldığının tespit edildiği belirtilerek, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.