İstanbul baraj doluluk oranı nedir? 21 Nisan 2026 barajların son durumu...

İstanbul baraj doluluk oranları yatay seyrediyor. Yağışların kesilmesi nedeniyle artış yaşanmazken vatandaşlar son durumu merak ediyor. İşte İSKİ son verileri...
İstanbullular her gün baraj doluluk oranlarını aratıyor. Uzun zamandır yağmayan yağmurlar nedeniyle barajların doluluk oranlarının düşüp düşmediği merak ediliyor. İşte "İstanbul baraj doluluk oranı nedir" sorusunun yanıtı...
21 Nisan 2026 Salı tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 70.39'a çıktı. Dünkü oran ise yüzde 70.36'ydı.
Baraj doluluk oranları
Ömerli — %92
Darlık — %86
Elmalı — %91
Terkos — %56
Alibey — %66
Büyükçekmece — %56
Sazlıdere — %45
İstrancalar — %46
Kazandere — %61
Pabuçdere — %60