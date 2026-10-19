İstanbul barajlarında tablo değişti: Doluluk yüzde 53'ü aştı

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İstanbul'da geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar, kente su sağlayan barajların doluluk oranını yükseltti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 19 Ekim verilerine göre, ortalama doluluk yüzde 53,14'e ulaştı.

Bir hafta önce yaklaşık yüzde 37 seviyesinde bulunan oran, yağışların ardından yaklaşık 16 puan arttı.

En yüksek doluluk Darlık Barajı'nda

Barajlar arasında en yüksek doluluk yüzde 88,83 ile Darlık'ta kaydedildi. Darlık'ı yüzde 79,97 ile Elmalı, yüzde 77,39 ile Ömerli izledi.

En düşük doluluk ise yüzde 3,76 ile Pabuçdere'de ölçüldü. Kazandere'de de oran yüzde 8,08 ile yüzde 10'un altında kaldı.

Baraj baraj doluluk oranları

İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle:

• Darlık: Yüzde 88,83

• Elmalı: Yüzde 79,97

• Ömerli: Yüzde 77,39

• Alibey: Yüzde 76,6

• Istrancalar: Yüzde 61,73

• Terkos: Yüzde 36,98

• Sazlıdere: Yüzde 31,95

• Büyükçekmece: Yüzde 30,35

• Kazandere: Yüzde 8,08

• Pabuçdere: Yüzde 3,76