  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı
Takip Et

İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı

İstanbul Boğazı'nda Palau bayraklı dökme yük gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.