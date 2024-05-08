İstanbul-Edirne arası 1.5 saat düşüyor! İşte Halkalı-Kapıkule hızlı treninin geçeceği duraklar
İstanbul-Edirne arasını 4 saatten 1.5 saate indirecek olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’ndeki çalışmalara devam ediliyor. Projenin fiziki bölümünün yüzde 80'i an itibarıyla tamamlandı. Peki Halkalı-Kapıkule hızlı treni hangi iller ve ilçelerden geçecek, durakları neler?
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini İstanbul’a bağlayacak ‘Hızlı Tren’ projesi hızla devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi`nde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Çerkezköy-Kapıkule etabı 1 aya tamamlanacak
Projenin birinci etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki çalışmalar kapsamında kent merkezinde de inşa faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Sezer, "Halkalı`dan başlayıp Kapıkule'de biten projenin şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var" dedi.
Halkalı-Kapıkule hızlı treni durakları
Halkalı-Kapıkule hızlı treni sırasıyla Halkalı'dan başlayıp Çatalca, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne Merkez ve ardından Kapıkule'ye varacak.
Hızlı tren, Halkalı-Kapıkule arasını 1,5 saate indirecek
Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin tamamı için tarih 2028
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi`nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini, bu etabı 2025 sonuna kadar, projenin tamamının ise 2028 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını açıklamıştı.