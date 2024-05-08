İstanbul-Edirne arası 1.5 saat düşüyor! İşte Halkalı-Kapıkule hızlı treninin geçeceği duraklar

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini İstanbul’a bağlayacak ‘Hızlı Tren’ projesi hızla devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi`nde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çerkezköy-Kapıkule etabı 1 aya tamamlanacak

Projenin birinci etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki çalışmalar kapsamında kent merkezinde de inşa faaliyetleri yürütüldüğünü ifade eden Sezer, "Halkalı`dan başlayıp Kapıkule'de biten projenin şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var" dedi.

Halkalı-Kapıkule hızlı treni durakları

Halkalı-Kapıkule hızlı treni sırasıyla Halkalı'dan başlayıp Çatalca, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne Merkez ve ardından Kapıkule'ye varacak.

Hızlı tren, Halkalı-Kapıkule arasını 1,5 saate indirecek

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşecek.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin tamamı için tarih 2028

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi`nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini, bu etabı 2025 sonuna kadar, projenin tamamının ise 2028 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını açıklamıştı.