İstanbul Havalimanı'nda Fly Jordan uçağı taksi yolunda kaldı
Ürdün merkezli hava yolu şirketi Fly Jordan'a ait yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından lastiğinin patlaması nedeniyle taksi yolunda kaldı.
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Ürdün'ün başkenti Amman'dan kalkan yolcu uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Terminale doğru hareket eden yolcu uçağı, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu taksi yolunda kaldı.
Pilotun durumu bildirmesi üzerine İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya bağlı müdahale ekipleri, 123 yolcu ve 9 kabin memurunu uçaktan tahliye etti.
Uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için teknik inceleme ve çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA