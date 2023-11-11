İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan fırtına uyarıları (11-12 Kasım güncel hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için uyarı yayınladı.

Buna göre bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km/saat) bekleniyor.

Açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

AKOM da uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de bugün öğlen saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM, açıklamasında şunları kaydetti: “İstanbulluların dikkatine! AKOM verisine göre il genelinde cumartesi öğlen saatlerinden sonra lodos fırtınasının yaşanması ve beraberinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olması beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 ile iletişime geçiniz.”