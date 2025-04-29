İstanbul, İzmir, Ankara... Benzin, motorin, LPG fiyatlarında zam, indirim var mı? (29 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)
28 Nisan Salı sabahı haftanın ilk gününde her zaman olduğu gibi akaryakıt fiyatları yine gündemde. Üreticisinden tüketicisine akaryakıt fiyatlarını öğrenmek isteyen tüm vatandaşlar Google ve benzeri arama motorları üzerinden akaryakıtta zam ya da indirim olup olmadığını sorguluyor. Bunun yanı sıra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları da aratılıyor. Peki 28 Nisan Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
Her gün olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında benzin, motorin ve LPG fiyatlarının kaç TL olduğunu sorgulatıyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?
29 Nisan Salısabahı itibarı ile Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara ve döviz kurlarındaki değişimlere rağmen akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yansımadı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları sabit...
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
29 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45.16 TL/LT
Motorin: 45.36 TL/LT
LPG: 27.39 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45.01 TL/LT
Motorin: 45.24 TL/LT
LPG: 26.79 TL/LT
Ankara
Benzin: 45.77 TL/LT
Motorin: 46.17 TL/LT
LPG: 27.29 TL/LT
İzmir
Benzin: 46.13 TL/LT
Motorin: 46.51 TL/LT
LPG: 27.24 TL/LT