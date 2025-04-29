İstanbul, İzmir, Ankara... Benzin, motorin, LPG fiyatlarında zam, indirim var mı? (29 Nisan güncel akaryakıt fiyatları)

Her gün olduğu gibi yeni haftanın ilk gününde de sürücüler akaryakıt fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında benzin, motorin ve LPG fiyatlarının kaç TL olduğunu sorgulatıyor.

Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

29 Nisan Salısabahı itibarı ile Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara ve döviz kurlarındaki değişimlere rağmen akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yansımadı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm yurtta benzin, motorin (mazot) ve LPG (otogaz) fiyatları sabit...

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

29 Nisan 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45.16 TL/LT

Motorin: 45.36 TL/LT

LPG: 27.39 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45.01 TL/LT

Motorin: 45.24 TL/LT

LPG: 26.79 TL/LT

Ankara

Benzin: 45.77 TL/LT

Motorin: 46.17 TL/LT

LPG: 27.29 TL/LT

İzmir

Benzin: 46.13 TL/LT

Motorin: 46.51 TL/LT

LPG: 27.24 TL/LT