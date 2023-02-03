İstanbul kar yağışını bekliyor: THY'den uçuşu olanlara uyarı
İstanbul kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışını bekliyor. AKOM ve Valilik çeşitli uyarılarda bulunurken, bir uyarı da THY'den geldi.
Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"- İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir.
- Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."