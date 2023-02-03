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İstanbul kar yağışını bekliyor: THY'den uçuşu olanlara uyarı

İstanbul kenti etkisi altına alması beklenen kar yağışını bekliyor. AKOM ve Valilik çeşitli uyarılarda bulunurken, bir uyarı da THY'den geldi.

Haber Merkezi
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Türk Hava Yolları (THY), 5 Şubat Pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"- İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir.

- Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."

 