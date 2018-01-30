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İstanbul metrosunda arıza giderildi

İstanbul'da Taksim-Yenikapı-Hacıosman Hattında bir süre seferler yapılamadı. Sinyalizasyondan kaynaklandığı açıklanan arızanın giderilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

İstanbul metrosunda arıza giderildi
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Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki sinyalizasyon kaynaklı gecikme giderildi.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Taksim-Yenikapı-Hacıosman hattında seferlerde sinyalizasyondan kaynaklı gecikme yaşandığını bildirildi.

Açıklamada, seferlerin arıza giderildikten sonra başladığı belirtildi.

Kaynak: AA

ulaşım metro

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