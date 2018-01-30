İstanbul metrosunda arıza giderildi
İstanbul'da Taksim-Yenikapı-Hacıosman Hattında bir süre seferler yapılamadı. Sinyalizasyondan kaynaklandığı açıklanan arızanın giderilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki sinyalizasyon kaynaklı gecikme giderildi.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, M2 Taksim-Yenikapı-Hacıosman hattında seferlerde sinyalizasyondan kaynaklı gecikme yaşandığını bildirildi.
Açıklamada, seferlerin arıza giderildikten sonra başladığı belirtildi.
Kaynak: AA