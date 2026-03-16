İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün?

İstanbul’da konut sahibi olma hayali kuran binlerce kişi TOKİ kura çekimine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul’daki projelere başvuru yapan adaylar, kura çekiminin gerçekleştirileceği tarihe ilişkin bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Sıkça "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman?

İstanbul TOKİ kura net tarihi henüz belirlenmedi. Bakan Kurum bayram sonrası çekilişlerin yapılacağını belirtmişti. Beklentiler 23 Mart'tan itibaren törenlerin yapılması yönünde...

İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.