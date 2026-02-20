İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ İstanbul kura başvuru sonuçları açıklandı mı, nihai liste belli oldu mu?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi devam ediyor. Arık listede çok az il kaldı. İstanbul da bu illerden biri... İstanbullular TOKİ'yi sürekli takip ederken yeni gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta" diye soruyor.

TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?

İstanbul kura tarihi ile ilgili Toplu Konut İdaresi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açıklama gelmedi. İstanbul'da kuraların gelecek hafta çekilmesi bekleniyor. Nihai liste ve başvuru sonuçlarının da 23 Şubat'ta ilan edilmesi öngörülüyor.

İstanbul için satış fiyatları ve ödeme planları

İstanbul’da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler de 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

Hangi gruplara ne kadar kontenjan ayrılacak?

Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak. Vatandaşlar, Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin detaylı bilgiye ve 81 ildeki konut dağılımına https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilecek.