İstanbul Valiliği'nden 'buzlanma' uyarısı

İstanbul bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıklarının 5-10 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte yağışların; Salı günü İstanbul ve bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şekline olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri İstanbul ve çevresinde zirai don olayı bekleniyor.

Rüzgârın, Salı ve Çarşamba günleri kuzeyli yönlerden olmak üzere kuvvetli, Salı günü yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden beklenen soğuk havaya ilişkin yapılan açıklamada, "Soğuk hava, yer yer etkili yağışlar ile kuvvetli rüzgâr ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir" denildi.