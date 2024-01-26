“İstanbul Vizyonu’yla şehrin kötü gidişini sonlandıracağız”

‘İstanbul Vizyonu’nun en çok halkın vizyonu olduğunu vurgulayan Kurum, “İstanbul Vizyonu, bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul’a ilişkin projelerini paylaştı.

“İstanbul Vizyonu; ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişini sonlandıracak duruştur. İstanbul Vizyonu en çok da halkın vizyonudur” diyen Murat Kurum, "İstanbulluların hak ettiği gerçek belediyeciliktir, AK Parti belediyeciliğidir" dedi. İstanbul’un yıldızını yeniden parlatacak olan yönetim yaklaşımının adının Siztem İstanbul olduğunu kaydeden Kurum, Siztem İstanbul’la ortaya koyacakları hedefleri anlattı:

İstanbullu zaman kazanacak: “Önceliğimiz İstanbullulara zaman kazandırmak. 2029 hedefimiz; karayolunun payı yüzde 60’a düşecek. Raylı sistemlerin payı yüzde 37’ye çıkacak. Denizyolunun seviyesi yüzde 3’e çıkacak. 2034 hedefimiz; karayolunun ağırlığı yüzde 48’e düşecek. Raylı sistemlerin payı yüzde 48’e yükselecek, denizyolu ulaşımı yüzde 4’e çıkacak. Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.”

Metro 650 km’ye çıkacak: “Mevcut 328 kilometre metro hattını 2029’a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. 10 yıl sonra, yani 2034’te de bu uzunluğu 1004 km’ye ulaştıracağız.”

İki büyük tünel projesi: “İstanbul’da 2 yakaya 2 büyük tünel yapıyoruz. Bu tünellerin uzunluğu; Avrupa yakasında 88,2 km, Anadolu yakasında 34 kilometre olmak üzere; toplamda 122,2 kilometre olacak.”

6 yeni lojistik merkezi:“Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız. İki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracağız. Bu iki proje ile kent içi trafiğinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız.”

Silivri’ye metrobüs geliyor: “Filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs katacağız. Silivri’ye Metrobüs geliyor. D-100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP - Silivri hattına kadar uzatacağız.” Ev önünde park ücreti yok “İstanbul’umuza ilk 5 yılda; üstü park altı otopark olacak, tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. Kendi evinin önüne aracını park edenlerden gece gündüz bir lira bile park ücreti almayacağız.”

Taksi sorununa çözüm: “Bugün İstanbul’da yaklaşık 20 bin taksi, günde 1,6 milyondan fazla yolcuyu taşıyor. Ama bu sayı, mevcut talebe yetmiyor. Taksi sorununu tamamen çözeceğiz. Tüm sistemleri; Merkezi Taksi Sistemi altında birleştireceğiz.”

İstanbul bisiklet şehri olacak: “İstanbul’umuzu Bisiklet Şehri yapmak istiyoruz. 2029’a kadar bisiklet yolu uzunluğumuzu iki katına çıkaracağız; 2034’te tam bin 500 kilometre bisiklet yolumuz olacak.”

100 bin sosyal konut: “Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üreterek, dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız.”

Yeni afet yönetim merkezi: “İstanbul’umuzda merkezi Afet Risk Yönetimi Sistemi’ni hayata geçireceğiz.

“İstanbul Dijital İkizi” ile tüm afet sürecini yöneteceğiz. Atatürk Havalimanı’na yeni bir afet yönetim merkezi kuracağız.”

Acil durum hastaneleri: “İstanbul’umuzu mevcut 2 acil durum hastanemize ek, biri Arnavutköy’de diğeri Pendik’te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesi kuracağız. Her iki yakaya dörder adet hasta yakınlarının ücretsiz faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezi inşa edeceğiz.”

7/24 nöbetçi kreş hizmeti: “Her mahalleye 7/24 nöbetçi kreş hizmetini sunacağız. Aile Kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım hakkında yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz, babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.”

Kadınlara 100’er bin TL hibe: “İstanbullu kadınlar; artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar. Hangi sektörde yer almak isterlerse yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100’er bin TL hibe vereceğiz.”

İlköğretime ücretsiz ulaşım: Çocukların İstanbul’unda; okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapacağız. Gençlerimize; İstanbul Kart’ta yüzde 40 indirim yapacağız.”

Öğrenciye doğal gaz desteği: “Memleketine giden öğrencinin yıl da iki defa otobüs biletinin yarısını ödeyeceğiz. Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vereceğiz.” İlk evliliğe 50 bin TL: İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak; yanlarında olacağız.”

İlk işe 100 bin TL hibe:“Gençlerimizin iş kurmasına ön ayak olacağız. İş kolunu belirleyen ve eğitimini alan girişimcilerimiz, belediyeden 100 bin TL hibe alacak. İlk ofisin bizden uygulaması ile genç girişimcilerden tam 100 bin kişiye; tam donanımlı paylaşımlı ofisler sağlayacağız.” Emeklilere 2 bin 500 TL destek: “İhtiyaç sahibi emeklilerimizin her ay, İstanbul kartlarına 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız.”

Öğretmenlere ulaşımda indirim:“Özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de indirimli ulaşım desteği vereceğiz.” 6 yeni baraj yapılacak: 9 yeni ileri biyolojik arıtma tesisimizi daha bu şehre kazandıracağız. Bu sayede; sadece içme sularımızın değil, Marmara Denizi’nin de kaderini değiştireceğiz. 6 yeni içme suyu barajı yapacağız. İstanbul’un su kapasitesini 5 yılda, yüzde 21 oranında arttıracağız.”

Sıfır atıkta model şehir olacak: “Nefes İstanbul’u vaad ediyoruz. Hedefimiz küresel bir iddia ile “Sıfır Atığın Model Şehri İstanbul” olacak. Her ilçemizde atık geri kazanım merkezleri kuracağız. İstanbul’umuz; enerjisini kendisi üretecek. Yeni HES, RES, GES tesisleriyle; 2 adet 3’er bin tonluk katı atık yakma tesisiyle başaracağız. 2040’ta sıfır atık hedefine dünyada ilk ulaşan metropol İstanbul’umuz olacak.”

“Dönüşümü hızla yapacağız”

“İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız. 5 yılda 39 ilçemizde; yatay mimari eksenli 650 bin konut inşa edeceğiz. 300 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 15 Nisan’da hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek; 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak; 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda tamamlayacağız. Yine 250 bin yuvamızı da; vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz. “Kolaylaştırıcı Dönüşüm Planı” dediğimiz gerekli imar düzenlemelerini hemen hayata geçireceğiz.”

"İstanbul ‘sporun küresel başkent’ olacak"

“İstanbul’u sporun küresel başkenti yapacağız. Göreve gelir gelmez ilk iş “Olimpik Şehir İstanbul. Hedef 2036” diyeceğiz. Olimpiyatlar için konaklama imkânlarını yeniden geliştireceğiz. Su sporları ve uluslararası jimnastik merkezi gibi tesisleri planlı bir şekilde 5 sene içerisinde tamamlayacağız. Yine; 964 mahallemizde herkesin yürüyerek ulaşabileceği açık/kapalı tesisler yapacak, halkımızı ücretsiz şekilde sporla buluşturacağız. Her ilçenin bir spor branşıyla anılmasını sağlayacağız. Sporda yetersiz değil, rakipsiz İstanbul diyeceğiz.