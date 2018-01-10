İstanbul'a kar geliyor

10 Ocak 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının hızla düşmesi bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren yurt genelinde yağmurlu bir hava etkili olacakken, yağışlar pazar günü karla karışık yağmura dönüşecek. Pazartesi günü ise yurdun genelinde kar yağışının etkili olacakğı tahmin ediliyor.

Pazar günü karla karışık yağmurun beklendiği İstanbul'da da hafta başından itibaren karın yağması öngörülüyor. Kar yağışının Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de etkili olacağı ifade ediliyor.

Bugün ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sis, buzlanma ve don uyarısı verildi

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksama, görüş mesafesinde daralma, hava kalitesinde azalma vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ardahan'da eğitime kar engeli Yoğun kar yağışı nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu söz konusu ilçede çok sayıda köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, bu nedenle taşımalı eğitimin yapılamadığını kaydetti. Çerkezoğlu, Posof'ta yarın eğitim öğretime yeniden başlanacağını sözlerine ekledi.



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 13 °C

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu, 5 °C

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, 16 °C

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı, 10 °C

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 19 °C

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 12 °C

Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, 14 °C

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 9 °C

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor, 0 °C