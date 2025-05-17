Hafta sonu için plan yapan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden önemli bir uyarı geldi. Yapılan son tahminlere göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Özellikle bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Marmara ve Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde artacağı bildirildi.

Türkiye genelinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Hangi bölgelerde yağış var?

Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Manisa, Kütahya, Karaman, Niğde, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgara dikkat!

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz’de 40-70 km/saat hızla, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.