İstanbul'da 2 ayrı yerde 4 ceset bulundu

13 Şubat 2018

Kurtköy Bahattin Velet Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda saat 17.00 sıralarında, çevrede oyun oynayan çocuklar tarafından bir kişinin hareketsiz yattığının görüldüğü polise bildirildi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi. Polis, bina girişini güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ekipleri, suyun boşaltılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı. İtfaiye ekipleri biriken suyu boşalttı. Cesetlerin bulunduğu yerin duvarları kırıldı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri, delil incelmesi yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan iki ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

Arnavutköy'de de 1'i kadın 2 kişinin cesedi bulundu

Arnavutköy, Deliklikaya Mahallesi Yolu Tren rayları yanında yaklaşık 500 metre aralıklarla 1'i kadın iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Polis olay yerine şerit çekip incelemeye başlarken cesetler itfaiye yardımı ile bulunduğu yerden yukarı çıkarıldı.

Kaynak: DHA