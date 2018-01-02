İstanbul'da 6 metro ihalesi iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının ihalelerini iptal etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6 metro hattının ihalesini iptal etti.
Alınan bilgilere göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının iptal edildiği, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu tarafından 29 Aralık 2017'de birer yazı ile ilgili firmalara iletildi.
Yazıda, ihalenin Başkanlık yazısı ile iptal edildiği belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshi için 7 gün içinde yetkili temsilcinin idareye gönderilmesi istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2017'deki toplantıda, 6 metro hattının inşaatı için belediyeye 925 milyon euro borçlanma yetkisi vermişti.
Alarko, iptal kararını duyurdu
Çalışmalarına 12 Ağustos 2017 tarihinden başlanan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu’nun ihalesinin ardından, bugün de Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA