İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 80,82’ye ulaştı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı 4 Mayıs itibarıyla yüzde 80,82 olarak ölçüldü. Nisan ayı boyunca etkili olan yağışların ardından baraj doluluklarında önemli bir artış yaşandığı gözlendi.
Nisan yağışlarının etkisiyle İstanbul’a su sağlayan barajların büyük kısmı yüzde 90 doluluğa yaklaştı; en yüksek seviye Kazandere ve Pabuçdere’de görüldü.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan 6’sında doluluk oranı yüzde 90’a yaklaşırken, bazı barajlar yüzde 60 seviyelerinde kaldı.
Baraj bazında güncel doluluk oranları:
Kazandere: %94,39
Pabuçdere: %93,74
Elmalı: %93,62
Ömerli: %93,40
Darlık: %82,26
Terkos: %80,57
Büyükçekmece: %71,09
Istrancalar: %62,08
Alibey: %61,59
Sazlıdere: %58,22