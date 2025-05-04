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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 80,82’ye ulaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı 4 Mayıs itibarıyla yüzde 80,82 olarak ölçüldü. Nisan ayı boyunca etkili olan yağışların ardından baraj doluluklarında önemli bir artış yaşandığı gözlendi.

Cihan Oruçoğlu [email protected]
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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 80,82’ye ulaştı
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Nisan yağışlarının etkisiyle İstanbul’a su sağlayan barajların büyük kısmı yüzde 90 doluluğa yaklaştı; en yüksek seviye Kazandere ve Pabuçdere’de görüldü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan 6’sında doluluk oranı yüzde 90’a yaklaşırken, bazı barajlar yüzde 60 seviyelerinde kaldı.

Baraj bazında güncel doluluk oranları:

Kazandere: %94,39
Pabuçdere: %93,74
Elmalı: %93,62
Ömerli: %93,40
Darlık: %82,26
Terkos: %80,57
Büyükçekmece: %71,09
Istrancalar: %62,08
Alibey: %61,59
Sazlıdere: %58,22