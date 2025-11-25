İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını da aksattı. Şehir Hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerin elverişsiz hava nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Şehir Hatları’nın açıklamasında, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadeleri yer aldı.
Şehir Hatları’nda iptal edilen seferler:
06.15 – 06.50 Beykoz–Eminönü
07.00 Beykoz–Eminönü
07.05 Sarıyer–Eminönü
07.25 Beykoz–Üsküdar
İDO’da iptal edilen seferler:
08.00 Yalova–Pendik
09.00 Pendik–Yalova
10.00–20.00 arasındaki tüm Pendik–Yalova seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.