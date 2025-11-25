İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Şehir Hatları ve İDO’nun birçok seferini iptal etmesine neden oldu.

Şehir Hatları’nın açıklamasında, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadeleri yer aldı.

Şehir Hatları’nda iptal edilen seferler:

06.15 – 06.50 Beykoz–Eminönü

07.00 Beykoz–Eminönü

07.05 Sarıyer–Eminönü

07.25 Beykoz–Üsküdar

İDO’da iptal edilen seferler:

08.00 Yalova–Pendik

09.00 Pendik–Yalova

10.00–20.00 arasındaki tüm Pendik–Yalova seferlerinin yeni bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.