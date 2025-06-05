İstanbul’da dijital taksi dönemi başlıyor: Yolcu yoldan alınmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki taksi sorununa çözüm getirmek amacıyla yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çalışan 2.500 “Uygulama Bazlı Taksi”yi devreye alıyor.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul’da taksi hizmetine ilişkin yaşanan sorunları çözmek için bu yeni uygulamayı devreye alacaklarını belirtti. Demir, sistemle birlikte yolculuk güvenliğinin artırılacağını, tüm seyahatlerin kayıt altına alınacağını vurguladı.

Yeni modelde, mevcut sarı taksi tarifesi geçerli olacak. Ancak bu taksiler, geleneksel sistemin aksine yoldan yolcu almayacak; yalnızca önceden onaylı dijital uygulamalar üzerinden çağrıya yanıt verecek. Bu sayede hem şoför hem yolcu için daha güvenli, takip edilebilir ve sistematik bir ulaşım deneyimi hedefleniyor.

Sürücülere eğitim zorunluluğu

İBB, sisteme dahil olacak şoförlere Ulaşım Akademisi üzerinden kapsamlı eğitimler verecek. Eğitimlerin, müşteri memnuniyeti, trafik güvenliği ve dijital sistemlere uyum gibi konuları kapsayacağı belirtildi.